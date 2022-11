Amsterdam nl Kijken naar Koppen: trotser dan trots na stunt Marokko tegen de Belgen

Het Marokkaans elftal had een moeilijke missie, want ze moesten winnen België en dat is de nummer 2 van wereld. Maar Marokko was de baas over de Belgen. Ze wonnen de wedstrijd met 2-0 van de Rode Duivels. In de kantine van voetbalvereniging DCG in Osdorp kwamen tientallen Amsterdamse Marokkanen samen om de wedstrijd te zien. AT5's Kijken naar Koppen-team keek mee.

Voor de wedstrijd begon hielden de mannen van 'Mocro Inside' een voorbeschouwing die presentator Nordin Ghouddani opende met de woorden: "De Atlas Leeuwen hebben één opdracht, niet verliezen". Aan tafel zat onder andere oud-international Karim el Ahmadi om het te hebben over de wedstrijd. Grote kansen in de wedstrijd lieten op zich wachten tot Marokko in de extra tijd van de eerste helft een vrije trap krijgen. Oud-Ajacied Hakim Ziyech schoot de bal in een keer in het doel, maar het doelpunt werd afgekeurd omdat er een ploeggenoot buitenspel stond.

Tranen van geluk na de 2-0

In de 73e minuut schoot Marokko er opnieuw een vrije trap direct in. Dit keer telde het doelpunt wel en ging het dak eraf in de kantine van DCG. Het bleef ongelofelijk spannend tot Marokko opnieuw scoorde in de blessuretijd. Na een geweldige actie en een voorzet van Ziyech, maakte Zakaria Aboukhlal op schitterende wijze de 2-0. Het feest barrstte los bij DCG, en hier en daar zag je een traantje van geluk. Donderdag spelen ze de laatste poulewedstrijd tegen Kroatië.