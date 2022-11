Station Heerhugowaard krijgt make-over: spoor 3 verdwijnt, perron 2 wordt breder

Spoor 3 van het station in Heerhugowaard gaat verdwijnen en perron 2 wordt uitgebreid. De werkzaamheden starten in het voorjaar, volgens ProRail om de doorstroming van toekomstig treinverkeer te verbeteren.

Het weghalen van een spoor voor een betere doorstroming klinkt tegenstrijdig, maar projectmanager van ProRail, Arif Kafa, verklaart tegenover mediapartner Dijk en Waard dat twee sporen het treinverkeer ten goede komen. "We halen de vertragende delen uit het spoor, vooral wissels. Door de aanpassingen kunnen treinen een hogere snelheid rijden. Dat levert meer ruimte op."

Daarnaast zou het spoor hierdoor "minder storingsgevoelig" worden en scheelt het volgens ProRail in onderhoud. Ook verdwijnt hiermee de oversteek tussen spoor 2 en 3 en kan het perron worden verbreed. "Die is nu vrij smal, dus als spoor 3 weg is, ontstaat er ruimte voor reizigers."

Opfrisbeurt

Ook krijgt het perron een opfrisbeurt met nieuw meubilair en nieuwe tegels. En er worden wachtruimtes geplaatst. "Kortom, op je trein wachten wordt een stuk comfortabeler", zegt de projectmanager tegen Dijk en Waard Centraal.

De spoorwegovergang over de Zuidtangent wordt vervangen door een tunnel. Die met maar twee sporen minder breed hoeft te zijn en goedkoper uitvalt, aldus ProRail.