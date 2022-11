Honkbaltoernooi European Champions Cup komt naar Bussumse HCAW

HCAW gaat in juni 2023 de European Champions Cup organiseren. De Bussumers verzekerden zich van Europees honkbal door afgelopen seizoen voor het eerst in 24 jaar Nederlands kampioen te worden.

HCAW besloot enkele weken geleden een bid in te dienen bij de Europese bond om de organisatie op zich te nemen. Maandag werd bekend dat het bid is geaccepteerd waardoor HCAW het toernooi in goede banen mag leiden.

De European Champions Cup vond voor het laatst in 2018 in Nederland plaats. Het Rotterdamse Neptunus mocht toen de organisatie op zich nemen. Dat jaar won Neptunus ook het toernooi. Daarmee zijn de Rotterdammers voorlopig de laatste Nederlandse winnaar.