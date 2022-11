Asbest gevonden op speelplek in Enkhuizen, college wil bodem volledig laten saneren

In de grond van een speelterrein aan de Flosbeugel in Enkhuizen is asbest aangetroffen. Dat is vandaag bekendgemaakt door de gemeente. Het college wil aan de gemeenteraad voorstellen om de bodem volledig te saneren. De kosten voor het saneren bedragen ongeveer 90.000 euro.

De speeltuin aan de Flosbeugel in Enkhuizen - Gemeente Enkhuizen

De grond aan de Flosbeugel in Enkhuizen werd langere tijd gebruikt voor een noodschool, nadat basisschool Het Driespan volledig in vlammen opging. Sinds vorig jaar zitten de leerlingen op de nieuw gebouwde school Het Anker. Na de sloop van de noodschool werd het terrein opnieuw ingericht als speelterrein. De grond die daarbij werd aangebracht bleek verontreinigd, zo ontdekten buurtbewoners. Bodemonderzoek Na de vondst van puin en stenen werd een bodemonderzoek gestart door de Omgevingsdienst Noord Holland Noord (ODNHN) en de GGD. Hierbij is naar voren gekomen dat er ook asbest in de grond zit. Aangezien het niet om een grote hoeveelheid gaat, is het volgens de gemeente niet schadelijk voor de gezondheid. De gemeente hanteert strenge veiligheidseisen voor speelterreinen, wat betekent dat er geen enkele vervuiling mag zijn. Hierdoor moet de gemeenteraad een besluit nemen over de maatregelen die genomen moeten worden. Eén van deze maatregelen is het volledige saneren van de grond. Dit zal de gemeente ongeveer 90.000 euro moeten kosten, stelt het college in hun voorstel aan de raad. De gemeente zal op dinsdag 6 december een besluit nemen over het saneren van de grond. Verwacht wordt dat de speeltuin pas in de zomer van volgend jaar heropend kan worden.