NH helpt mee: extra diensten en hoge werkdruk bij vervoersbedrijf Zaandam

Ook Noord-Holland zucht onder het tekort aan personeel. NH Nieuws wil weten hoe bedrijven toch het hoofd boven water houden. En waar nodig helpen we een handje mee in de wekelijkse serie 'Pak An Doen: Personeel Gezocht'. Vandaag rijdt onze verslaggever mee met een chauffeur van personenvervoerder Munckhof in Zaandam.

Als ik het terrein van Munckhof in Zaandam oploop, wordt mijn aandacht al direct getrokken door de felrode stickers op de talloze bussen. Door witte letters tekst worden mensen opgeroepen om direct te solliciteren. Degene die dat doen, ontvangen een tekenbonus van 1000 euro. Het is een van de vele acties om nieuwe mensen te werven, want dat is hard nodig. Bij het vervoersbedrijf zijn ze dan ook blij dat er vandaag iemand - een verslaggever van dienst - meeloopt. Munckhof is een grote speler als het gaat om zorg- en leerlingenvervoer en bestaat uit verschillende locaties verspreid door het land. Vandaag ben ik vanuit één locatie actief. Namelijk, die in Zaandam. Bij binnenkomst word ik opgewacht door Mireille Maurice. Ze is assistent-bedrijfsleider en oogt enigszins gespannen. "Naar omstandigheden gaat het goed", zegt ze in alle eerlijkheid. Het is voor haar steeds weer een gevecht om de roosters rond te krijgen. Op dit moment staan er bij de vestiging veertig vacatures open. Maar dat niet alleen, er is ook een groot ziekteverzuim. "Doe mij een blik met vijfenzeventig man open en ik ben al gelukkig", zegt Mireille. Gezelligheid staat voorop In een van de gangen in het gebouw zit Mary. Ze draagt een wit overhemd met donkerblauwe trui, een stropdas met streepjes en een dikke jas. Mireille stelt me aan haar voor. Het is de chauffeur met wie ik vandaag meeloop. Mary wacht tot haar dienst begint. Twintig minuten later lopen we met elkaar naar Mary's bus en stappen we in. Ze legt uit welke scholen we vandaag langs gaan en wie als eerst moet worden opgehaald. Veel regels heeft Mary niet in haar bus, gezelligheid staat voorop, maar: "Ik vind het wel belangrijk dat de leerlingen netjes goedemorgen, goedemiddag, doeg en tot morgen zeggen. Dat is voor mij een stukje respect." We komen aan bij de eerste bestemming waar vier kinderen instappen. Ik stel mij aan de kinderen voor. In de bus is het rustig, veel kijken zwijgend naar buiten. Een enkeling doet een spelletje op hun telefoon. Onder wie Rumy. Terwijl hij druk bezig is met het spel Pokémon Go, neemt hij de tijd om mij te woord te staan. Al drie jaar lang reist hij vijf dagen per week met haar mee. "Ik heb meerdere buschauffeurs gehad, maar die waren erg streng." Bij Mary voelt Rumy zich prettig en veilig. "Ze is altijd vrolijk", vertelt hij terwijl hij druk met zijn duimen over zijn telefoonscherm beweegt. Kijk hieronder de video

Benieuwd naar de hele aflevering, klik dan hier of kijk vanaf 17:10 naar NH Nieuws. Niet iedereen is geschikt voor dit werk vertelt Mary. Volgens haar moet je 'een zorghart' hebben. "Soms zijn kinderen boos, of misschien zijn er problemen thuis of op school. Als chauffeur heb je toch een bepaalde signaleringsfunctie." Mary vraagt dan wat er aan de hand is. In de bus voelt zij zich daarom soms net een soort moeder. Veel last heeft Mary niet van het personeelstekort, ze doet haar werk met plezier. Maar ook zij wordt weleens gevraagd om op het laatste moment in te vallen omdat collega's ziek zijn. Het hoge ziekteverzuim is een worsteling, zegt Mireille. De bus een dagje niet laten rijden, is geen optie. In dat geval moet als noodmaatregel soms in 'lussen' worden gereden. "We hebben steeds speling van een kwartier op de route. Als kinderen om 08:30 uur op school moeten zijn, kan je ze al om 08:15 uur brengen. Soms hebben we geen andere keus dan dit te doen." Een chauffeur moet dan na zijn eerste dienst, aansluitend een nieuwe route in de buurt rijden. Dit zorgt soms voor een krappe planning.

Een voor een worden alle leerlingen netjes voor de deur afgeleverd. We wachten tot alle kinderen veilig binnen zijn. Wanneer een van de deuren niet direct wordt open gedaan, wachten we dan ook tot de moeder thuis is. Pas daarna rijden we verder. Rumy wordt als laatste weggebracht, zijn moeder Adinda staat al in de deuropening op hem te wachten. "Mary betekent voor ons stabiliteit. Zeker voor Rumy is dat erg belangrijk", legt zij uit. "Dan weet hij waar hij aan toe is." Het is als ouders natuurlijk niet niets je kind zomaar aan iemand mee te geven. Het aardigst "Ik heb veel buschauffeurs gehad en vind Mary het aardigst", zegt Rumy terwijl hij tegen het hekje van zijn tuin leunt en met het touwtje van zijn jas speelt. Mary begint ongemakkelijk met haar armen te bewegen en pinkt voorzichtig een traantje weg. "Hij is een lieve jongen", zegt ze geëmotioneerd. Het is tijd om naar huis te gaan. Rumy loopt met zijn moeder naar binnen en sluit de deur achter zich dicht. Ik zeg hem nog een keer gedag. Dan gaat Mary terug naar huis en vertrek ik per auto richting de redactie. De werkdag bij Munckhof zit erop.