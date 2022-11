Gestolen bronzen beeld teruggevonden: door dieven achtergelaten in Heerhugowaard

Het gestolen bronzen kunstwerk "Ontworsteling aan het water" is afgelopen weekend teruggevonden in Heerhugowaard. De dieven hadden het daar achtergelaten. Het beeld was vorige week van zijn sokkel gezaagd bij het Helderse zwembad Heersdiep en meegenomen.

Het beeld van kunstenaar Jan Dokter (1944-2002) stond sinds 2014 bij het aquacentrum. Bedrijfsmanager Age de Jong van het zwembad vermoedde vorige week dat het de dieven ging om het brons. "Maar geen idee wat de prijs van brons nu is."

Direct na de diefstal werd een metaalhandel in Den Helder ingelicht. Deze gaf de tip om de Metaal Recycling Federatie op de hoogte te stellen, zodat het beeld niet bij de aangesloten metaalhandelaren kon worden aangeboden. In Heerhugowaard werd hij uiteindelijk teruggevonden; de dieven hadden het beeld daar achtergelaten.

Het is onduidelijk waar in Heerhugowaard het beeld exact is teruggevonden. Ook is niet bekend wie de dieven zijn. De gemeente heeft vorige week al aangifte gedaan.

Opgelucht

Hij is zaterdag opgehaald door medewerkers van het zwembad. Wethouder Fotigue Camara gaf aan 'ontzettend blij en opgelucht' te zijn dat het kunstwerk terecht is. Er wordt nu gekeken of het beeld beschadigd is. De bedoeling is dat hij zo snel mogelijk wordt teruggeplaatst.

Voor het bij het zwembad werd herplaatst, stond het beeld bij het winkelcentrum in de Schooten. Hij werd weggehaald toen in 2010 het winkelcentrum werd verbouwd. Nadat hij een paar jaar in de gemeentelijke opslag heeft gestaan, kwam hij bij het zwembad te staan.