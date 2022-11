Discussie over extra sportvelden in Diemerpark laait weer op: "Niet te combineren"

Meer natuur of meer sportvelden? Dat is al jaren het dilemma in het Diemerpark. De sportclubs willen extra sportvelden, maar vereniging Vrienden van het Diemerpark wil dat absoluut niet.

Het is niet de eerste keer dat er trammelant is in het Diemerpark. Ook in 2014 was AT5 al aanwezig op de sportvelden, toen ging het over één extra veld. Ook was er discussie over de komst van extra parkeerplekken bij de sportclubs. Nu in 2022 staan de sportclubs en de Vrienden van het Diemerpark nog steeds recht tegen over elkaar.

Meer velden

De voetbal- en hockeyclub, gevestigd op Sportpark IJburg in het Diemerpark, willen ­elk twee extra velden. De reden is simpel: beide clubs komen niet meer uit met het aantal velden dat ze nu hebben. "Het feit is dat we meer velden nodig hebben om op te hockeyen en voetballen", vertelt Wendy Lopes Dias, voorzitter van voetbalclub AFC IJburg.

Als de extra velden er komen zal een stuk natuur van het Diemerpark moeten plaatsmaken, waardoor volgens de Vrienden van het Diemerpark er een groot stuk natuur zal verdwijnen. "Ik denk dat het wel meevalt. Het is maar hoe je het definieert. Kinderen voetballen hier de hele week door, dat is in aantallen niet te bevatten. Hoe mooi is het dat het hier gerealiseerd is", vraagt Lopes Dias zich af.

Biodiversiteit

Iets verderop staat Kees Lakerveld, voorzitter van de Vrienden van het Diemerpark. Hij is duidelijk: "sportvelden en biodiversiteit staan haaks op elkaar". Lakerveld strijdt al sinds 2013 voor meer natuur in het Diemerpark. "Waar sportvelden liggen kan je de vogels en andere dieren vergeten", zegt hij.

Toch is er ook een groot aantal IJburgers dat graag ziet dat er extra sportvelden komen, zodat er meer mogelijkheid is voor de clubs om door te groeien. "Sporten is zeker belangrijk, maar het is ook belangrijk dat de sportvelden op goede locaties komen", aldus Lakerveld.

Strandeiland

Dus hebben de natuurliefhebbers iets bedacht: verplaats een van de sportclubs naar Strandeiland iets verderop op IJburg. De sportclubs snappen niks van het voorstel van de actiegroep. "Het is een totaal onrealistisch plan", aldus Lopes Dias. "De gemeente zal nooit een grote sportclub plaatsen".

Op 19 december gaan meerdere wethouders en de stadsdeelvoorzitter van Oost in gesprek met projectgroep Diemerpark om tot een oplossing te komen.