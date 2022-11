De Peiling: verhuizen, hemel of hel?

Wij zijn verhuisd!!! Na 18 jaar radiomaken vanuit de Aletta Jacobslaan in Amsterdam, brengen wij onze programma's vanaf vandaag vanuit het M-gebouw in Hilversum. Alles ruikt lekker nieuw, we moesten even zoeken naar de koffiemachine, wij smullen van alle technische hoogstandjes en wij waren wel een beetje nerveus vanmorgen.

Een verhuizing is een van de meest stressvolle gebeurtenissen in een mensenleven. Het staat dan ook niet voor niets na een overlijden van een dierbare en een scheiding op nummer drie in de lijst van meest stressvolle gebeurtenissen.

Zeven keer

Volgens het CBS verhuizen mensen gemiddeld zeven keer in hun leven. Dit komt neer op ongeveer één keer per tien jaar. Maandelijks telt het CBS gemiddeld 153.000 verhuisde personen. Rekening houdend met 2.18 mensen per huishouden komt dat neer op 70.184 huishoudens per maand. Uit de data van het CBS blijkt dat de twintig-tot-dertigjarige nog steeds het meest verhuizen. Dat komt doordat mensen op deze leeftijd meestal op zichzelf gaan wonen of samen gaan wonen in hun eerste huur- of koopwoning.

Wat vind jij?

Wij zijn op zoek naar verhuisverhalen. Ben je heel vaak verhuisd en vind je het een leuke uitdaging? Of schiet je in de stress bij het idee dat je vertrouwde plekje moet verlaten? Schrok jij je rot toen je tijdens het inpakken achter kwam hoeveel spullen je eigenlijk hebt? En hoe ga je verhuisstress te lijf?