Weer volop geschaatst bij Larense Winter Village, maar toekomst blijft spannend

De eerste kinderklasjes schaatsen gretig over de bekende schaatsbaan van de Larense Winter Village. Maar of dit winter wonderland volgend jaar terugkeert naar het Gooise dorp is nog maar de vraag.

De kinderen van groep zeven en acht uit Soest zijn tot ver in het Brinkdorp te horen. Onder begeleiding van twee juffen en een aantal ouders mochten zij voor openingstijd zelf het ijs op. Voor organisator Manouk Meeder is het een opluchting dat de leerlingen nu over het ijs scheuren, want mede door de energiecrisis was het nog maar de vraag of dit seizoen er weer een Winter Village zou zijn. "Tijdens het organiseren vroegen we de kosten van al onze leveranciers op en bleek dat alle kosten verdrievoudigd waren. Dat was een enorme klap." Toch zette Manouk en haar medewerkers door en staat alles sinds afgelopen weekend klaar.

"In plaats van een uurtje gym voegt dit ontzettend veel toe", zegt Manouk. Juf Willemien en Sylvia vinden dat ook. Langs de kant kijken zijn hoe hun leerlingen over het ijs roetsjen. "Het is inderdaad wat anders dan een gymles", zegt Willemien. "Maar rust is het zeker niet. Om hiernaartoe te komen is best spannend."

Toekomst

Wat ook spannend is, is de vraag of de Village hier volgend jaar staat. Want naast de energiecrisis speelt ook de politiek mee. De gemeente Laren gaf vier jaar geleden een zogenoemde raamvergunning af zodat de Village gebouwd kon worden. Dit is de laatste editie, maar Manouk hoopte op coulance van de gemeente aangezien er twee edities vanwege de coronacrisis niet door konden gaan.

Die coulance kwam niet en nu is het duimen of er een nieuwe vergunning gaat komen. Volgens Manouk zou het zonde zijn als die er niet komt. "Het is niet meer een kerstevenement, maar een kersttraditie."