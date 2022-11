Sinterklaas op bezoek bij Zaanse minima: "Alsof het één grote familie is"

Kinderen van verschillende Zaanse minima kregen vandaag cadeautjes van Sinterklaas. Vergezeld door twee pieten kwam de goedheiligman vandaag langs bij buurthuis De Zeskanter. Het evenement was georganiseerd door de Zaanse tak van Stichting Buurtgezinnen. "We hopen dat mensen ook na dit evenement contact houden en zo hun netwerk vergroten."

Coördinator Daniëlle de Heer ziet halverwege al dat de opzet geslaagd is. Verschillende kinderen vinden het wat spannend, maar als de cadeaus eenmaal binnen zijn is het ijs gebroken. "Ik ben misschien wel zenuwachtiger dan de kinderen", giechelt een moeder.

Bij Stichting Buurtgezinnen worden gezinnen die het moeilijk hebben gekoppeld aan gezinnen die kunnen helpen. Zo mogen deelnemende kinderen bijvoorbeeld één keer per week naar het steungezin zodat de ouders even op adem kunnen komen. Voor alleenstaande ouders kan dat ook helpen.

Saamhorigheid

De Heer legt uit: "Als je alleenstaand bent en je de hele dag met het kind in huis zit kan dat best eenzaam zijn. We proberen de moeders – want dat zijn het meestal – uit hun isolement te halen en elkaar te koppelen om zo onder de mensen te zijn. Daarom is vandaag ook zo mooi, het voelt hier alsof het één grote familie is."

Een andere moeder bevestigt dat gevoel: "Je hebt anderen om je heen. Die saamhorigheid is fijn, dat iedereen er voor elkaar is." Ze kijkt naar haar dochter, vertederd: "Die heeft een goede nachtrust na vandaag denk ik."