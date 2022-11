Met dertig centimeter voorsprong is Stan Niesten de Nederlands kampioen cross

Stan Niesten is vandaag Nederlands kampioen op de tien kilometer cross geworden. Op de Warandeloop in Tilburg kwam de 26-jarige Beverwijker na 29 minuten en 34 seconden over de finishlijn. Hij had slechts dertig centimeter voorsprong op directe tegenstander Filmon Tesfu. "Ik was vooraf erg vermoeid, maar heb toch het maximale gepresteerd", vertelt een blije Niesten.'

Stan Niesten wint Warandeloop in Tilburg - Ron Hoenson/Orange Pictures

Tijdens de Warandeloop in Tilburg werd de Beverwijker tweede achter de Serviër Elzan Bibic, maar hij was wel de eerste Nederlander. "Michiel Foppen leek mijn grootste concurrent te worden, maar hij had zich op voorhand afgemeld. Dat kwam niet ongunstig uit'', vertelt Niesten.

Quote ''De benen die ik in de voorbereiding had, had ik nu niet'' atleet stan Niesten

Ondanks de afwezigheid van Foppen ontpopte twee anderen lopers zich tijdens de race tot titelkandidaten. "Filmon Tesfu en Stan Schipperen liepen heel sterk. Ik had niet mijn beste dag en was vooraf al erg vermoeid. De benen die ik in de voorbereiding had, had ik nu niet.'' Eindsprint voor de titel Niesten liet het aankomen op een eindsprint. Uiteindelijk kwam hij het met een minimale voorsprong van dertig centimeter als eerste Nederlander over de finish. "Ik lag er een paar keer bijna af. Mijn voordeel was de afstand van tien kilometer. Na acht kilometer zakte het tempo in. Daardoor kon ik herstellen. Aan het einde zette ik de sprint net iets eerder dan de rest waardoor ik de Nederlandse titel won."

Quote ''Ik hoop te horen dat ik naar het Europees kampioenschap in Turijn mag'' atleet stan niesten

Afgelopen zomer was Niesten al de beste op de tien kilometer op de baan. Met de indrukwekkende prestaties hoopt de Noord-Hollander zijn plekje voor het Europees Kampioenschap volgende maand in Turijn te hebben vastgesteld. "Ik heb mijn visitekaartje afgegeven en verwacht morgen eigenlijk een belletje van de bondscoach of de Atletiekunie. Ik hoop te horen dat ik naar het Europees kampioenschap in Turijn mag.'' Het EK cross start op 11 december in het Italiaanse Turijn.