Vuurwerk en fakkels in Amsterdam-West na winnen voetbalwedstrijd Marokko

Het Mercatorplein in Amsterdam-West stroomt vol met feestvierende mensen na de winst van Marokko tijdens de WK-voetbalwedstrijd tegen België. De voetbalfans steken vuurwerk af en zwaaien met fakkels. Door de drukte is het plein moeilijk begaanbaar.

Op het plein wordt door automobilisten en scooterrijders ook geclaxonneerd en met vlaggen gezwaaid. Volgens een verslaggever ter plaatse is de kruising tussen de Hoofdweg en de Jan van Galenstraat volledig geblokkeerd. Door de drukte op het plein rijden tram 7 en 13 en bus 15 en 18 om.

Bij de WK-wedstrijd in Qatar werd het 0-2 voor Marokko. Deze wedstrijd was rond 15.45 uur afgelopen.

