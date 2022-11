Rust wedergekeerd op Mercatorplein in Amsterdam-West na ongeregeldheden overwinningsfeest

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West is vanavond de rust wedergekeerd nadat er eerder ongeregeldheden uitbraken na de winst van Marokko tijdens de WK-voetbalwedstrijd tegen België. Een persoon is aangehouden voor het afsteken van zwaar vuurwerk.

Door de rellen waren de straten om het plein heen moeilijk begaanbaar. Ook hadden omwonenden last van de ongeregeldheden. Enkele voetbalfans hebben gericht vuurwerk afgestoken naar de politie. Daarnaast is op het plein zwaar vuurwerk afgestoken en is een auto vernield door brand. Op het plein waren ongeveer vijfhonderd supporters aanwezig. Rond 19.45 uur heeft de Amsterdamse driehoek de ME ingezet en moest de groep het Mercatorplein verlaten. Op straat werden meerdere brandjes aangestoken. De kruising tussen de Hoofdweg en de Jan van Galenstraat was volledig geblokkeerd. Meerdere politie-agenten waren aan het begin van de avond aanwezig, net als een eenheid van de ME ter ondersteuning. Het Mercatorplein is de namiddag volgelopen na 0-2 voor winst voor Marokko. Deze wedstrijd was rond 15.45 uur afgelopen.

