Brandende auto en ongeregeldheden op Mercatorplein in Amsterdam-West na voetbalwedstrijd Marokko

Op het Mercatorplein in Amsterdam-West is een auto in brand gestoken en zijn ongeregeldheden na de winst van Marokko tijdens de WK-voetbalwedstrijd tegen België. De politie noemt de sfeer 'grimmig'. Op het plein staan ongeveer vijfhonderd voetbalfans. De ME is uit voorzorg opgeroepen, maar grijpt voorlopig niet in.