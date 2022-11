Oud-AZ'er Zakaria Aboukhlal schiet Marokko naar sensationele zege op WK

Op het WK-voetbal is Marokko er vanmiddag in geslaagd om Belgie met 2-0 te verslaan. De overwinning had een Noord-Hollands tintje. De bevrijdende tweede treffer kwam van de voet van oud-AZ'er Zakaria Aboukhlal, nadat ex-Ajacied Hakim Ziyech hem de assist gaf.

Het doelpunt van Aboukhlal was niet het enige opvallende momentje. Eerder in de wedstrijd schoot Hakim Ziyech een, door hemzelf versierde vrije trap, achter doelman Thibaut Courtois. Op aanraden van de VAR werd de treffer uiteindelijk afgekeurd. Verdediger Romain Saïss belemmerde het zicht van doelman vanuit buitenspelpositie.

Twee miljoen

Aboukhal speelde in de jeugd van Willem II en PSV. In 2019 maakte hij de overstap naar AZ waar hij zijn doorbraak beleefde. De vleugelaanvaller kwam in Alkmaar tot negentig officiële wedstrijden waarin hij twaalf keer wist te scoren. Afgelopen zomer nam het Franse Toulouse hem voor twee miljoen over van de Noord-Hollanders.

