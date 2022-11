Amsterdam nl V Nederlands Deutsche English Español Français Polskie Türk عربى Amsterdam zet boombunkers in voor meer groen in de stad

De gemeente zet de komende tijd in op de aanleg van boombunkers. Deze maken mogelijk dat er water wordt opgeslagen voor bomen op plekken waar het voorheen onmogelijk was om hoge bomen te laten groeien. Momenteel is de aanleg bij de Oosterdokskade, waar een nieuw kantoorpand is opgeleverd, in volle gang.

De gemeente wordt al jaren uitgedaagd om ervoor te zorgen dat er genoeg groen te vinden is in de stad maar tegelijkertijd ook om volop te bouwen. De bouw zorgt er regelmatig voor dat bomen verdwijnen of dat er grote oppervlaktes steen of beton achter dreigen te blijven. Niet bevorderlijk voor de groei van planten en bomen. Parkeergarage Daarom is er de boombunker, die al op verschillende plekken van de stad zijn vruchten afwerpt. Zo is deze techniek gebruikt bij het Beursplein en het Amstelstation. Bomenexpert Hans Kaljee is lyrisch over de aanpak. "We staan nu op het dak van de parkeergarage, die wordt nu lekdicht gemaakt", vertelt hij bij de Oosterdokskade. "Daar leggen we kratten op en die komen dan in natte periodes vol met water. Met zogenaamde tampons zorgen we ervoor dat het water optrekt en dat komt ten goede aan de bomen."

Genoeg water De bunkers worden gevuld met speciaal geprepareerde grond waarin de bomen goed gedijen en vervolgens afgetopt met speciale klinkers die het water goed doorlaten. Doordat overtollig water uit de herfst en winter kan worden opgeslagen in dit systeem, kan iedere boom in droge periodes toch beschikken over genoeg water. Het is de toekomst voor grote bomen in de stad, verwacht bomenexpert Kaljee. "We zullen in de toekomst steeds vaker dit soort technieken zoals de boombunker nodig om überhaupt dat groen te realiseren in de stad", geeft hij aan. "Het waait hier altijd langs het IJ. Dus de bomen staan de hele dag te verdampen, ze hebben gewoon wat vocht nodig, dus je moet iets doen om ze optimaal te laten groeien."

De bescheiden bomen voor de oba

Enkele tientallen meters verderop, voor de OBA aan het Oosterdok staan drie relatief kleine bomen. "Die staan er al vijftien jaar en dit is het zo'n beetje", weet Kaljee. "Daar is vijftien jaar geleden niet zoveel aandacht besteed aan de groeiplek van de bomen als dat we hier doen." Geen boombunkers dus en daardoor niet de optimale omstandigheden om uit te groeien tot een grote boom. En dat is in een warme stad wanneer de temperaturen in de zomer oplopen wel waar de bewoners het van moeten hebben. "Achttien stuks komen hier te staan en dan is het heerlijk om hier tijdens die hitte onder die bomen te vertoeven", aldus de bomenexpert. "Dus het is eigenlijk om de stad aangenamer te maken en te houden."