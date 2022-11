Onnauwkeurig Ajax Vrouwen verliest koppositie in rechtstreeks duel met FC Twente

In een goed gevulde Grolsch Veste stond een heuse kraker op het programma. Bij winst kon Ajax Vrouwen een voorsprong nemen op directe concurrent FC Twente. De thuisploeg, die één wedstrijd minder heeft gespeeld, ging bij winst over de Amsterdammers heen vanwege een beter doelsaldo.

De ploeg van Suzanne Bakker begon uitstekend. Romée Leuchter was na zes minuten al heel dicht bij de openingstreffer. De clubtopscorer kopte de bal tegen de paal. Ajax Vrouwen kreeg in de openingsfase de betere kansen, maar zag FC Twente op voorsprong komen via Suzanne Giesen. Nog voor de rust kon Ajax de schade herstellen, maar Daphne van Domselaar bewees waarom zij de keepster van Oranje is. De Oudkarspelse goalie van FC Twente keerde de strafschop van Leuchter.

Deksel op de neus

Ajax Vrouwen deed zeker niet onder voor FC Twente, maar was ongelukkiger in de afronding. Een kwartier na rust was het dan ook de thuisploeg die de score verdubbelde. Een rake kopbal van Caitlin Dijkstra betekende de 2-0. Toch gaven de Amsterdammers zich niet gewonnen. Leuchter zette in de 68e minuut de aansluitingstreffer op het scorebord: 2-1. Op het moment dat Ajax begon aan te dringen voor het slotoffensief gooide Elena Dhont de wedstrijd in het slot: 3-1.

Ajax Vrouwen blijft door de nederlaag steken op 24 punten uit negen wedstrijden. FC Twente komt daardoor aan kop, want de Tukkers hebben een beter doelsaldo. Aanstaande vrijdag (aftrap 19.30 uur) speelt Ajax Vrouwen thuis tegen PEC Zwolle.