Twee keer in een week brand gesticht bij woning Nieuwe Houttuinen

Voor een woning aan de Nieuwe Houttuinen in het centrum is vanochtend vroeg brand gesticht. Eerder deze week gebeurde dat ook al. Daarnaast werd er in oktober verderop in de straat brand gesticht.

Rond 5.00 uur vanochtend werden er meerdere brandweerwagens gealarmeerd. De brandweer heeft het vuur geblust. Er iss niemand gewond geraakt, maar er was uit voorzorg wel ambulancepersoneel gealarmeerd. In de nacht van maandag op dinsdag was het in hetzelfde portiek ook al raak. Een buurtbewoner vertelt aan AT5 dat buren een geïmproviseerd explosief, er zou iets zijn geknutseld met een jerrycan, zelf weggetrapt hebben. Ze blusten het vuur met aarde en natte handdoeken. Canta Op 4 oktober werd de buurt ook opgeschrikt door een brand. Een Canta, die even verderop voor een andere woning geparkeerd stond, ging in vlammen op. Op dat moment sliepen er volgens bewoners nog mensen vlakbij de vlammen. De schade is ook vanochtend nog goed te zien. Op de muur zitten zwart geblakerde delen en de voordeur is met hout dicht. Vanochtend haalden familieleden van de bewoner van een van de door de brand beschadigde woningen leeg.

Bewoners laten weten dat in deze buurt veel oude Jordanezen wonen, die hun buurt achteruit zien gaan. Ze hebben eerder al om camerabewaking gevraagd bij woningcorporatie Ymere. Hetzelfde onderzoek Een woordvoerder van de politie zegt dat de recherche onderzoek doet en dat de branden die deze week plaatsvonden in hetzelfde onderzoek worden meegenomen. Het in brand steken van de Canta wordt vooralsnog niet in dat onderzoek meegenomen. Opvallend was wel dat de politie en Forensische Opsporing wel bij die bewuste beschadigde woning stonden. De politiewoordvoerder vraagt getuigen en mensen die camerabeelden hebben waarop de daders staan zich te melden.