Zangeres Beth Hart breekt concert in Ziggo Dome af vanwege verkoudheid

De Amerikaanse singer-songwriter Beth Hart voelde zich gisteravond gedwongen om haar concert in de Ziggo Dome eerder dan verwacht te stoppen. Ze gaf volgens bezoekers verschillende keren aan dat ze verkouden was.

Het concert zou eigenlijk tot 23.00 uur duren, maar rond 22.35 uur verschenen er op Twitter berichten waaruit bleek dat ze al gestopt was. Volgens één van de bezoekers riep de zangeres dat het niet meer ging en verliet ze daarna het podium, waarna de lichten in de zaal aangingen. Een andere bezoeker, RTL-weerman William Huizinga, spreekt van een 'vroegtijdig en abrupt' einde .

Beterschap

De fans wensen haar via sociale media massaal beterschap. De zangeres heeft na het eindigen van het optreden met de tekst "❤ Amsterdam" gereageerd. Het concert was onderdeel van haar Thankful Tour. Beth Hart heeft in de hele wereld uitverkochte tours gedaan, waaronder optredens in The Ryman Auditorium in Nashville en The Royal Albert Hall in Londen. Ze stond al eens eerder in de Ziggo Dome.

Het is niet de eerste keer dat Beth Hart last heeft van gezondheidsproblemen. In juni van dit jaar zegde ze om die reden haar optreden in Grollo af.