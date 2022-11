Verzetsstrijdster Hannie Schaft herdacht in theater Philharmonie: "Ik kreeg kippenvel"

Tientallen belangstellenden waren vanmiddag aanwezig in theater de Philharmonie in Haarlem om verzetsstrijdster Hannie Schaft te herdenken. De verzetsstrijder, ook wel bekend als 'het meisje met het rode haar', nam in de Tweede Wereldoorlog als een van de weinige vrouwen deel aan het gewapende verzet, iets dat ze uiteindelijk met haar dood moest bekopen. De herdenking was dit jaar speciaal gericht aan jongeren.

Mpho Tutu van Furth, dochter van de vorig jaar overleden mensenrechtenactivist Desmond Tutu, nam dit jaar de Hannie Schaftlezing voor haar rekening. Daarin wilde ze het publiek vooral aansporen dezelfde moed te hebben als Hannie Schaft. "Ook wij kunnen moed tonen door vragen te stellen", zo vertelde ze. "Door 'nee' te zeggen en door na te denken over de impact die onze keuzes hebben op de wereld." De toespraak raakte in ieder geval bij één van de toeschouwers een snaar. "Wat een toespraak, pet af hoor", zo liet een van de aanwezigen weten. "Kippenvel had ik er van."

Vertaalslag naar de jeugd Naast de lezing was er veel theaterspel- en zang te zien tijdens de herdenking, uitgevoerd door jonge acteurs en actrices. Theatermaker Brigitte Odett wilde met deze aanpak vooral een brug slaan naar de jeugd. "Voor mij is heel belangrijk dat met de voorstelling de vertaalslag gemaakt wordt van wat er met Hannie Schaft gebeurd is naar de tegenwoordige tijd", zo legt Odett uit. "En dat de situatie van toen, anders was dan nu. Waar je vroeger ondergronds ging, moet je nu bovengronds dingen voor elkaar proberen te krijgen."

Verschillende jonge toeschouwers konden deze aanpak van de herdenking wel waarderen. "Ik vond het heel leuk om naar te kijken, heel inspirerend", vertelt een jongeman. "Ik denk dat veel kinderen nu wel over dingen na gaan denken." Een andere jeugdige kijker beaamd dat. "Ik vind het mooi dat Hannie enerzijds wel bang was,k maar dan toch in verzet kwam", vertelt hij. Op de vraag of hij hetzelfde zou doen in haar situatie knikt de jongen. "Ik zou mijn vrienden ook gaan helpen."