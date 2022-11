Gewelddadige horloge-rover krijgt halfjaar celstraf

Een 24-jarige man die op 18 april van dit jaar in de stad samen met een handlanger een man van zijn horloge beroofde, moet een halfjaar de cel in. Dat heeft de rechtbank deze week geoordeeld.

De horloge-rover is al vaker veroordeeld geweest voor geweldsincidenten en vermogensdelicten. De reclassering constateerde dat het risico op herhaling 'gemiddeld tot hoog' is. Ook is er sprake van een impulsieve en antisociale levensstijl en zou de twintiger niet gemotiveerd zijn om een positieve draai aan zijn leven te geven. Wel zouden er nog mogelijkheden voor toezicht zijn.

Volgens de rechtbank hebben de twee 'het gebruik van geweld niet geschuwd'. "De rechtbank neemt het verdachte kwalijk dat hij kennelijk alleen heeft gedacht aan zijn eigen financiële gewin en niet aan de nare ervaring voor het slachtoffer. Dit soort gewelddadige berovingen op straat veroorzaken ook gevoelens van angst, onrust en onveiligheid in de maatschappij", schrijft de rechtbank in het vonnis .

De rechtbank was het daarom met de advocaat van de dader eens dat een celstraf van acht maanden, waarvan twee voorwaardelijk, passend was. Tijdens die twee maanden heeft hij een meldplicht, wordt hij begeleid en krijgt hij schuldhulpverlening. Mocht hij toch weer de fout ingaan, dan moet hij alsnog die twee maanden de gevangenis in. "De rechtbank hoopt dat dit voor verdachte een stok achter de deur is om zich niet opnieuw schuldig te maken aan strafbare feiten."

De 24-jarige man, die tijdens de zitting zei dat hij zijn ouders trots wil maken en een goede vader wil zijn voor zijn kind, werd ook van een gewelddadige diefstal van een tas op 12 september 2019 verdacht. Van die diefstal is hij vrijgesproken.