Politie betrapt dronken Cantabestuurder: "Jackpot"

Hij of zij werd rond 22.00 uur op de stoep ter hoogte van de Nieuwebrugsteeg, in de buurt van het Centraal Station, gecontroleerd. Op het politiebureau bleek de hoeveelheid alcohol in zijn of haar adem 885 Ugl te zijn, terwijl voor ervaren bestuurders 220 Ugl toegestaan is en voor beginnende bestuurders 88 Ugl.

"Jackpot", concludeerde de politie op Instagram. "Er wordt een proces-verbaal opgemaakt. En dit gaat een hele dure worden!" Dit soort gehandicaptenvoertuigen mag gebruikt worden door mensen zonder rijbewijs en zonder handicap. Wie betrapt wordt op het rijden onder invloed, kan volgens het CBR in bepaalde gevallen wel een ander rijbewijs dat hij bezit kwijtraken of een verplichte cursus moeten volgen.

Er werden gisteravond en vannacht meer boetes uitgedeeld. Zo constateerden agenten snelheidsovertredingen op de Utrechtsestraat, in de Michiel de Ruijtertunnel en op de Basisweg.