Handbalsters SEW tonen spierballen en zetten HV Volendam simpel aan de kant

Voorafgaand aan de confrontatie tussen SEW (derde) en HV Volendam (vierde) was het verschil drie punten. Dat onderscheid bleek in sporthal De Bloesem in Wognum veel groter, want de West-Friezen waren veel sterker. De handbalsters uit Nibbixwoud haalden uit: 42-26.

SEW - HV Volendam - NH Sport / Frank van der Meijden

De Volendammers waren in de eerste helft erg slordig in sporthal de Bloesem in Wognum. Volendam-trainer Zsigmond Makay coachte druk langs de lijn, omdat hij zeer ontevreden was. De Nibbixwouders profiteerden optimaal van de slordigheden bij Volendam. SEW-doelvrouw Myrthe Mak had mooie reddingen in huis en hield daarnaast twee strafworpen tegen. Andere uitblinkers waren Eline Veltrop en Isa op den Kelder, door veel goals te maken. Mede daardoor was het 20-13 bij de rust voor de West-Friezen. Tekst gaat verder onder de video.

SEW-trainer Vijverberg: "Het tot en met de laatste minuut laten zien" - NH Sport

Krachtsverschil immens Na de rust werd SEW sterker en sterker. Het krachtsverschil tussen de teams was duidelijk merkbaar. De koppies gingen bij Volendam hangen en de handbalsters werden steeds slordiger. Mede door vele tijdstraffen en overtredingen konden de West-Friezen simpel uitlopen. Vanuit Volendams oogpunt was het een pijnlijke tweede helft, omdat het leek alsof ze er met de pet naar gooide. Daardoor was het knap dat SEW secuur bleef spelen. De eindstand was 42-26. Noëlle Kistemaker werd verkozen tot man of the match.

Volendam-trainer Makay: "We liepen al te snel achter de feiten aan" - NH Sport