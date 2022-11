Anticlimax voor bloemkolenkoning Slagter; schaatser moet wéér vroegtijdig uitstappen

Aan de voorbereiding van de West-Fries lag het niet. Het mocht baten, want hij stapte dus na ongeveer driekwart van de Marathon Cup uit. Ironisch genoeg werd Bloemkole van Oos Joos net aangezet, toen hij van het ijs stapte. Uiteindelijk was er wel positief nieuws voor een andere Noord-Hollander, Jeroen Janissen, die als derde over de finish kwam in Hoorn.

Bekijk hieronder de bloemkoolschaatsen van Slagter: