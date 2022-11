Ondanks energiecrisis pakken Henk en Carla uit met kerstverlichting: "Laat ik me niet ontnemen"

Pakjesavond moet nog komen, maar in Noord zijn Henk en Carla Akkerman al druk bezig om hun huis klaar te maken voor de kerst. Het stel pakt al sinds 1984 groots uit met de versieringen en de stijgende energieprijzen gooien geen roet in het eten.

"Ik heb het er met mijn man over gehad, zo van; wat gaan we doen. Hij zei toen dat we lekker doorgaan", vertelt Carla terwijl ze druk bezig is om Henk te helpen met het opzetten van de kerststal. "Ik vind het ook onzin om te stoppen, ik betaal het zelf en zie het dan wel weer. Dit laat ik me niet ontnemen. Henk wordt volgend jaar 75, misschien kan hij het dan niet meer."

De traditie van het stel trekt altijd veel bezoekers die de verlichting en de kerststal even komen bewonderen. "Mensen stoppen met de auto en dan komen ze kijken. Je ziet ze voor de deur stoppen en foto's maken." Omdat de kerststal in trek is, zorgen Henk en Carla er voor dat de beelden niet meegenomen kunnen worden. "Henk boort de beelden vast aan planken. Het is zonde als ze ze meenemen."

Henk en Carla zijn nog druk bezig om alles af te krijgen, maar eind volgende week moet alles helemaal af zijn.