IJmuidense tieners (13 en 19) opgepakt na bekogelen van boa's met zwaar vuurwerk

Een onrustige vrijdagavond in IJmuiden: twee tieners (13 en 19) uit die stad zijn gisteren aangehouden, omdat zij boa's zouden hebben bekogeld met vuurwerk. Één handhaver raakte gewond. De Koninklijke Marechaussee moest eraan te pas komen om de rust te doen terugkeren. Een 37-jarige man is opgepakt, omdat hij niet meewerkte met de politie.

Door het zware vuurwerk liep één van de handhavers letsel op. Later werd hij onwel. Hij is plekke door ambulancepersoneel behandeld. Alle aangehouden personen zijn inmiddels weer op vrije voeten, maar de 37-jarige man en de 13-jarige jongen blijven verdachten.

Groepjes mensen hingen in de buurt rond en gooiden een aantal keren met vuurwerk in de richting van de hulpverleners, zo zegt de politie. Die besloot daarom om samen met de marechaussee de groepen uit elkaar te drijven.

Ook vond de politie in de buurt meerdere nitraten, die mogelijk wel waren aangestoken, maar niet af waren gegaan. Daarop werd de omgeving afgezet om deze veilig weg te kunnen halen. Maar het bleef rumoerig op straat.

Het gebeurde volgens de politie allemaal in de Lange Nieuwstraat. Rond 19.30 uur verzamelden zich daar meerdere groepjes mensen die vernielingen pleegden en zwaar vuurwerk afstaken, melden zij.

