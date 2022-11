Huurder appartement Change= moet hondje wegdoen van rechter

De man tekende in 2017 een huurovereenkomst van een appartement van 30 vierkante meter, dat volgens de formule van Change= verhuurd wordt. De verhuurder richt zich op 'ambitieuze werkende jongvolwassenen in de leeftijd tussen 20 en 35 jaar', die naast de huur ook een groot bedrag aan servicekosten betalen. In het hele complex zitten 498 appartementen.

Bevolkingsdichtheid

In de overeenkomst stond al dat het bezitten en houden van honden en katten 'vanwege de bevolkingsdichtheid van het complex en het geringe gebruikersoppervlak van de woning' verboden was. Dat staat ook in het huishoudelijk reglement. Alleen vogels en vissen zijn toegestaan, als andere huurders daar tenminste geen last van hebben. In de huurovereenkomst stond ook dat huurders een boete van 25 euro per dag moeten betalen als ze een verplichting niet nakomen.

Tijdens de zitting benadrukte de huurder dat het om een kleine hond ging. Hij zei dat hij zeer gehecht is aan het hondje en dat hij het huisdier heeft gekocht nadat hij door de coronacrisis in psychische problemen was geraakt, mede vanwege de neergang van zijn zakelijke activiteiten als ondernemer. Hij ervaart het hondje als een belangrijke steun in zijn leven. De man was zich bewust van het verbod, maar hij vindt dat de regel in strijd is met de bescherming van zijn gezinsleven.

3000 euro boete

Verhuurder Pec Persimmon zei dat het bedrag aan openstaande boete inmiddels al 3000 euro is. Naast dat boetebedrag wilde de verhuurder dat de rechter zou oordelen dat de hond binnen 24 uur zou vertrekken en dat de huurder anders 250 euro per dag aan dwangsom zou betalen. Het bedrijf liet ook beeldmateriaal zien waaruit blijkt dat het hondje in de gemeenschappelijke ruimtes is geweest. Zo sprong hij bijvoorbeeld tegen een pooltafel op.