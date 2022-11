Geen straf voor steekpartij Buikslotermeerplein: onduidelijk wie man in borst stak

Twee mannen van 25 en 23 jaar oud hoeven niet de cel in voor een vecht- en steekpartij op het Buikslotermeerplein in 2019. Daarbij werd een man in zijn borst gestoken, maar het is niet duidelijk wie dat deed.

De twee werden deze week door de rechter vrijgesproken. De steekpartij had in de nacht van 8 op 9 februari 2019 rond 2.30 uur plaatsgevonden. Agenten zagen, nadat ze gealarmeerd werden, een groep van ongeveer twintig personen rond een bankje staan. Op dat bankje lag een man die twee steekwonden in zijn borst had.

Meegevochten

Het slachtoffer verklaarde dat er een vechtpartij was ontstaan tussen zijn vrienden en twee andere jongens. Hij had zelf ook meegevochten en merkte pas later dat hij gestoken was. Een vriendin van hem wees een van de twee mannen aan als dader.

De twee verdachten hadden zelf verwondingen op hun gezicht en bloedsporen op hun handen. Ze verklaarden dat ze tijdens de vechtpartij probeerden weg te komen, maar dat er toen met een houten balk door autoruiten heen werd geslagen. Een van de twee bleek bij zijn aanhouding een uur later wel een mes bij zich te hebben, maar op dat mes zaten geen bloedsporen.

Niet concreet

In de vonnissen schrijft de rechtbank dat er maar één getuige sprak over stotende bewegingen richting het slachtoffer, maar dat geen van de andere getuigen concreet over geweldshandelingen door de twee mannen verklaarden. "Ook uit de andere stukken in het dossier volgt geen nader bewijs hiervoor."

Dat betekent ook dat de schadevergoedingen die het slachtoffer wilde, twee keer een kleine 1800 euro aan materiële schade en twee keer 3000 euro aan immateriële schade, niet betaald hoeven te worden.