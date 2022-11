Amsterdam nl V Nederlands Deutsche English Español Français Polskie Türk عربى Van dekbed tot hippe jas: Luca maakt streetwear van tweedehands materialen

De 28-jarige Luca Kemkes ontwerpt en maakt duurzame kleding van tweedehands materialen. De Amsterdamse haalt haar stoffen - oud beddengoed, dekens, gordijnen, tafellakens en zelfs douchegordijnen - weg bij de Kringloop en maakt er hippe streetwear van. Toen ze er drie jaar geleden mee begon, deed ze alles nog zelf en was de collectie nog niet te koop. Inmiddels besteedt ze het naaiwerk grotendeels uit en heeft ze de ogen gericht op het buitenland.

We spreken Luca in een klein naaiatelier in Oost. Hier komen haar ontwerpen tot leven. Achter de naaimachines vandaag drie mannen van middelbare leeftijd. Het zijn ervaren kleermakers die ooit naar Nederland zijn gevlucht, maar inmiddels de Nederlandse status hebben. "Het zijn hele goede ambachtsmannen. Dat is heel fijn. En het is ook belangrijk om in Amsterdam te produceren. Je maakt de 'foodprint' kleiner, en de mensen worden eerlijk betaald. Verder kan je ervoor zorgen dat de mensen goed worden behandeld in vergelijking met ver weg in het buitenland."

Luca haalt haar stoffen bij het sorteercentrum van een kringloop in Oost. "Hier komt elke dag zo'n 400 kilo textiel per dag binnen. En dat is alleen al voor de paar winkels hier in Noord. Er wordt veel te veel weggegooid door mensen." De sorteerders van de kringloop weten waar Luca naar op zoek is en leggen het voor haar apart. Zo wordt in de handen van Luca een dekbed een hippe jas, van douchegordijnen maakt ze broeken.

De collectie van Luca is online en in een enkele Amsterdamse winkel te koop. Heel goedkoop is het niet - een jasje gaat weg voor zeker 300 euro - maar geen enkel item is hetzelfde. "Maar de prijs zit 'm vooral in de maakkosten. Omdat het gewoon in Amsterdam wordt gemaakt." De jonge modeontwerper timmert met haar streetwear collectie aardig aan de weg en heeft de ogen inmiddels gericht op het buitenland gericht. Parijs, Milaan en Londen. "Ik denk dat buiten Nederland de doelgroep iets meer van uitgesproken kleding houdt. Dus daar zou het wel goed passen."