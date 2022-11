Zaandamse demonstranten verzetten zich tegen congres FvD: "Echt ongelofelijk"

Dertig tot veertig man protesteert deze ochtend met spandoeken en sirenes tegen een congres van Form voor Democratie (FvD), dat plaatsvindt op evenemententerrein Taets in Zaandam. Veel van de protestanten kunnen er met hun hoofd niet bij dat er in maart en april op dezelfde locatie nog zo'n vierhonderd Oekraïense vluchtelingen werden opgevangen. "Het is ongelofelijk dat er nu voor de tweede keer, ook al in 2019, een stel fascisten wordt binnengehaald. Het rijmt niet", vertelt de Zaanse Willem Croese.

Thierry Baudet is naast vele andere partijleden deze ochtend aanwezig in een hal op het Hembrug-terrein. Het is er behoorlijk druk, het parkeerterrein staat volledig vol en bezoekers worden verzocht in de buurt te parkeren. Willem Croese snapt niet hoe dit kan in 'een van origine arbeidersstad' en spreekt zich openlijk uit over het evenement. "Ik ben hier omdat ik het echt niet begrijp, waarom Taets in maart en april vierhonderd Oekraïense vluchtelingen opvangt en nu voor de tweede keer een stel fascisten binnenhaalt voor FvD. Echt ongelofelijk!"

Quote "Menig oud-communist, socialist, anarchist, die in de rode Zaanstreek heeft geleefd, zal zich nu in zijn graf omdraaien" Willem croese

Het gaat Croese dan ook echt aan het hart. "Het is werkelijk niet te geloven. Ik zei net ook: menig oud-communist, socialist, anarchist, die in de rode Zaanstreek heeft geleefd, zal zich nu in zijn graf omdraaien als die dit zou weten; dat de fascisten gewoon hier naar binnen gaan." 'Ik steun het' Erik Schaap van bureau discriminatiezaken Zaanstreek- Waterland is ook bij de demonstratie aanwezig. "Het is nog vroeg, de demonstratie was laat aangekondigd, dus we hopen nog op wat meer opkomst", vertelt hij aan NH Nieuwsverslaggever Mischa Korzec op locatie. Tekst gaat verder onder foto.

Dat er - zelfs nu de Tweede Kamer steeds vaker openlijk bespreekt of er wel een podium aan FvD moet worden gegeven - een congres plaatsvindt is volgens Schaap moeilijk te bevatten. "Het is natuurlijk een bijeenkomst van een extreme rechtse anti-islamitische organisatie. Ik kan me heel goed voorstellen, en sterker nog ik steun het, dat deze mensen van zich laten horen. Dat dit soort partijen in Nederland eigenlijk niet thuis horen." In onderstaande tweet is te zien hoe de demonstranten zich verzamelen. Tekst gaat verder.

Veel van de demonstranten kunnen de locatie van het congres niet plaatsen, volgens hen staat de opvang van asielzoekers en vluchtelingen haaks tegenover het congres van FvD. "Wij hebben de eigenaar van het gebouw bevraagd waarom hij dit deed, waarom hij gastvrijheid geeft aan FvD, in de wetenschap dat hij ook gastvrij was aan asielzoekers en vluchtelingen", legt Schaap uit. Na een telefoongesprek met de eigenaar van de hal bleek dat hij er zelfs aan dacht het contract te ontbinden, vertelt Schaap. "Dat is er niet van gekomen helaas, dus we hebben geprobeerd om te voorkomen dat de FvD hier bij elkaar zou komen." Croese: "Hij kon niet meer terug, want had zijn handtekening er natuurlijk al lang onder gezet."

