Duizenden kilo's zwerfafval: veiling Aalsmeer gaat strijd aan met illegale dumpingen

FloraHolland heeft maatregelen genomen in de strijd tegen afvaldumpingen in het gebouw en op het veilingterrein. Dat vertelt teammanager Sacha Smit aan NH Nieuws. Tijdens een grote opruimactie in de afgelopen twee weken is er duizenden kilo's zwerfafval opgehaald. "Mensen maken er een grote troep van."

Twee weken lang, zes dagen per week heeft een vijftienkoppig team schoonmakers van een externe dienstverlener én eigen personeel met prikkers de veiling uitgekamd. "We waren al een tijdje bezig met kleinere, minder zichtbare acties, maar dit moest de big bang worden", aldus Smit. De veiling krijgt geregeld klachten van bezoekers over de bende, onderstreept ze het belang van de grote schoonmaak. In totaal leverde de big bang zo'n tweeduizend kilo zwerfafval op, grote objecten niet meegerekend. Of dat veel is? "Het was de eerste keer dat we het deden: ik geloof niet dat deze hoeveelheid in decennia is opgebouwd, maar ook zeker niet in een week." Artikel gaat verder onder de foto

"Papiersnippers, karton, stukken hout", noemt Smit enkele veel aangetroffen soorten zwerfafval. Ook verpakkingsmaterialen van consumpties werden gevonden en verdwenen met behulp van prikkers onverbiddelijk in de grote vuilniszakken waarmee de schoonmakers het veilinggebouw en -terrein afstruinden. "Ik heb zelf ook meegedaan, je haalt zomaar twee zakken op." Soms schoten de prikkers tekort, zo is te lezen in een persbericht van FloraHolland. "Koelkasten, matrassen, fornuizen en zelfs het onderstel van een vrachtwagen." Een deel van het opgeruimde grofvuil - waaronder koelkasten en eerder gelabelde weesfietsen - is op de veiling gebruikt, maar de veiling wordt ook gebruikt als dumpplek voor spullen van thuis. De veiling heeft meerdere zogeheten milieu-eilanden. "Daar kunnen bedrijven op de veiling afval als karton en plastic gescheiden aanbieden", legt Smit uit. Toch worden er in strijd met de regels ook vaak witgoed, elektronica en ander afval neergezet.

Quote "Daarom hebben we die hallen nu op bepaalde momenten gesloten" Teammanager sacha smit