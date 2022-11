Nepbloed en geweren op Regio College Zaandam voor grootschalige oefening

Denkend aan een schietpartij met veel gewonden in de hal van een school denken we aan Amerika en niet direct aan het Regio College in Zaandam. Omdat zo'n incident zich voor hetzelfde geld in Nederland zou kunnen voordoen, oefenen hulpdiensten vandaag een 'schoolshooting' in het Regio College; compleet met bloederig geschminkte slachtoffers en zwaargewapend personeel van de DSI, de Dienst Speciale Interventies.

Gelukkig zijn daar de geruststellend, kalme waarnemers met gekleurde hesjes die alles nauwkeurig in de gaten houden, sommigen met het aantekenboek in de aanslag. Het gebeurt niet vaak dat er in het openbaar op zo'n grote schaal geoefend wordt.

Iets na 14.00 uur kondigt een mobilofoonmelding van de brandweer de start van de oefening aan. Op hetzelfde moment stormen twee zwaargewonde en krijsende slachtoffers door de hoofdingang van de school naar buiten. Heel even krijg je een beklemmende indruk van hoe het moet zijn om zoiets in het echt mee te maken.

Langer wachten is het op de DSI, de Dienst Speciale Interventies die wordt opgeroepen als er sprake is van serieus geweld, in dit geval een schutter. De manschappen van de DSI zijn uitgerust met kogelvrije pakken, helmen en automatische wapens. Zij moeten ervoor zorgen dat de ramplocatie veilig toegankelijk wordt voor andere hulpdiensten.

Het gaat om een zogenoemde 'multi-oefening' waarbij verschillende hulpdiensten betrokken zijn. Het 'hulpverleningscircus' wordt in gang gezet door de melding van twee toevallig op de fiets passerende handhavers die de eerste gewonden uit de school zien komen. De brandweer ontvangt de melding het eerst en is ook het eerst ter plaatse, politie en ziekenauto's volgen al snel.

Ongeveer een kwart van de school is gewoon in bedrijf maar het is vrijdagmiddag dus veel leerlingen zijn vrij. In de school wordt de actie in goede banen geleid door veiligheidscoördinator Esther Bekendam die druk heen en weer loopt en verdwaalde leerlingen wegstuurt of een alternatieve route wijst. Sommigen trekken zich niet veel aan van de rood-witte afzetlinten en gaan gewoon de school binnen op weg naar kapstok of kluisje. Tegen de tijd dat de oefening begint is de hal leeg afgezien van de geschminkte slachtoffers.

Steentje bijdragen

Voor de school is het meedoen aan de oefening best een ingrijpende gebeurtenis. Een deel van het gebouw is een middag onbruikbaar. Bovendien zorgt de massale aanwezigheid van hulpdiensten voor veel onrust onder leerlingen en personeel. "Wij kregen het verzoek vanuit de brandweer of we onze school deels wilden openstellen voor de oefening. Wij vinden het belangrijk om ons steentje bij te dragen, dus hebben de school opengesteld."

Leergeld

Of de oefenmiddag op het Regio College nuttig was blijkt later na een uitgebreide evaluatie die zal volgen. En natuurlijk hoopt iedereen die aan de oefening deelneemt dat de kennis die verzameld werd nooit voor een echt geweldsincident gebruikt hoeft te worden.