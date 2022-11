Omstreden standbeeld Olympisch Stadion mag van rechter in trappenhuis blijven staan

Het omstreden monument van de sportman met opgeheven hand mag van de rechtbank in het trappenhuis blijven staan van het Olympisch Stadion. Het standbeeld werd in maart dit jaar op verzoek van de directie weggehaald voor de ingang. Het Cuypersgenootschap wilde het monument terug naast de entree, maar daar gaat de rechter niet in mee.

Het bronzen beeld van de sporter is al een lange tijd omstreden vanwege de gelijkenis met de Hitlergroet. Het Van Tuyllmonument is opgeleverd in 1928 en zou de Olympische groet afbeelden, die afgeleid zou zijn van de Romeinse groet. Een begeleidende tekst bij het monument dat het om de Olympische groet zou gaan, liet het stadion begin 2021 weghalen toen uit onderzoek bleek dat daar geen bewijs voor was.

In januari werd het beeld beklad met leuzen zoals 'fuck nazi's.' Ook hing er naast het monument een vlag met de tekst 'weg met fascisme'.

Maatschappelijke discussie

Toen het beeld naar het trappenhuis van de achterkant van het stadion werd verplaatst vocht het Cuypersgenootschap, de hoeder van het 19e en 20e-eeuwse erfgoed in Nederland, de verplaatsing aan bij de rechter. Het genootschap vertelde eerder tegen AT5 dat "de geschiedenis soms schuurt, maar als we dat allemaal wegpoetsen er niets overblijft".

De rechter is van mening dat het monument ook na verplaatsing nog semi-toegankelijk is voor publiek en daardoor kan blijven staan in het trappenhuis. Het is bijvoorbeeld zichtbaar tijdens rondleidingen en manifestaties. Ook is de maatschappelijke discussie nog steeds mogelijk. De rechtbank vindt het belangrijk dat het Olympisch Stadion onbegrip kan voorkomen vanwege de associatie met de Hitlergroet.