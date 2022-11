Hoe Driemond zijn verloren kerstboom terugkreeg - of toch niet?

Een paar jaar geleden verdween opeens de kerstverlichting uit de blauwspar aan het Zandpad in het Amsterdamse dorp. Driemondenaar René de Groot twijfelde geen moment en besloot het gevecht aan te gaan dat hem langs vele instanties in bestuurlijk niemandsland leidde. Maar nu lijkt resultaat toch in zicht.

Toen het dorp - dat nu bij stadsgebied Weesp hoort - nog onder stadsdeel Zuidoost viel, was er voor de kerstverlichting een evenementenvergunning nodig. Er werd heel wat heen-en-weer gemaild tussen De Groot en verschillende instanties, maar de lampjes kwamen niet terug.

Vorig jaar leek de verlossing nabij toen er opeens een nieuwe meterkast in het dorpshart verscheen. "In december vorig jaar kwam een hoogwerker van de gemeente en die begon lampjes in de boom te hangen. Maar toen de medewerker de stekker in het stopcontact stopte, bleek er geen stroom op te staan.

Stralen in de donkere dagen

Dit jaar lijkt het dan echt te gaan gebeuren, op 7 december krijgt de grote spar in het dorp weer zijn kerstverlichting. 'Dat daarmee de boom mag stralen in de donkere dagen voor kerst en het kerstfeest', stond in de mail die De Groot ontving van een woordvoerder van het stadsgebied.