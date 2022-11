Zaankanter Cees heeft oplossing voor Zwarte Pietendiscussie

Nog één week en dan is het eindelijk pakjesavond. De leerlingen van basisschool De Kroosduiker in Westzaan zijn er al klaar voor. De traditie hangt de afgelopen jaren ook samen met discussie en verdeeldheid. Cees van Drimmelen uit Zaandijk is fan van het Sinterklaasfeest en wil dat het weer om de kinderen gaat draaien. Hij schreef een boek met daarin de oplossing voor de Zwarte Pietendiscussie.

Benieuwd naar de oplossing voor de Pietendiscussie? Kijk dan de onderstaande video. Tekst gaat verder onder de video.

Cees van Drimmelen leest zijn boek voor bij basisschool De Kroosduiker

Een paar weken geleden werden demonstranten van actiegroep 'Zaankanters Tegen Racisme' nog bekogeld met eieren tijdens de intocht in Westzaan. De actiegroep demonstreerde omdat er tussen de roetveegpieten ook geheel Zwarte Pieten liepen. Schrijver Cees van Drimmelen is klaar er klaar mee. ''Wat mij het meest stoort is dat mensen geen discussie voeren maar elkaar proberen te overtuigen van hun opinie.''

"In het verhaal blijven de Pieten in Spanje en helpen de kinderen bij de intocht" cees van drimmelen

Van Drimmelen is fan van het Sinterklaasfeest en wil graag dat het weer in teken staat van kinderen en plezier. Hij schreef het boek Het grote geheim van Sinterklaas waarin hij een oplossing heeft bedacht. ''In het verhaal blijven de Pieten in Spanje en helpen de kinderen bij de intocht.'' Volgens Cees zijn de mensen die het boek hebben gelezen erg enthousiast. ''Die zeggen tegen mij: Jij hebt de oplossing bedacht!'' Tekst gaat verder onder foto's.

Cees van Drimmelen

Tekening uit Het grote geheim van Sinterklaas

Illustratie Het grote geheim van Sinterklaas

Het grote geheim van Sinterklaas

Het grote geheim van Sinterklaas zit vol verrassende wendingen. Zo blijkt Sinterklaas een tweelingbroer te hebben, Sint Bernard. Het meest opvallende is toch wel dat de Pieten in Spanje blijven. De kinderen Bart uit Friesland en Fleur uit Kameroen zijn verkozen om te helpen op de pakjesboot tijdens de intocht. Tekst gaat verder onder de foto.

Cees van Drimmelen leest voor

Groep 4 van basisschool De Kroosduiker luisterde aandachtig toen Cees het verhaal voorlas. De meeste leerlingen waren toch niet zo blij dat de Pieten voortaan in Spanje zouden blijven. Anderzijds staan de meeste wel te springen om voortaan Sinterklaas te helpen.