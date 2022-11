Broers Nils (13) en David (12) als jongsten in kroeg voor tweede WK-duel

Bij de aftrap om 17:00 uur zit elke barkruk al vol in eetcafé De Klinker op de Roode Steen in Hoorn. En daartussen zitten ook broers Nils (13) en David (12). Al weken van te voren hadden ze 'hun kruk' gereserveerd.

Het is een wat tam WK, de Roode Steen is nagenoeg leeg en ook in de straten is weinig reuring. In enkele kroegen staat de tv aan. De gezelligheid is binnen. "We hebben al weken van tevoren gereserveerd", zegt vader Stephen.

Samen met zijn twee zoons volgen ze fanatiek elke wedstrijd. "Ze vroegen al aan me, 'pap, kunnen we naar Qatar vliegen, het is niet zover', maar dat vond ik nog wel wat duur." Steevast zitten ze thuis voor de tv als er een wedstrijd is. "Moeder vindt het niet zo leuk als we schelden.. maar dat gebeurt soms", zegt Nils een tikkeltje beschaamd.

Een frisje en een chocomel staan er op tafel. "Het bier moeten ze nog even op wachten, maar het voetbal kan wel!" In oranje uitgedost, genieten ze van de wedstrijd. Als na 5 minuten valt de eerste goal. "Dat had ik niet verwacht!", zegt David vol ongeloof. Waar hij zijn oranje-outfit vandaan heeft? "Die heb ik online geshopt!"

Ook aan de bar zit een groep vrienden, gekluisterd aan de tv. "Normaal is het in de zomer, leuk sfeertje, vlaggetjes, je kent het wel. De sfeer moet er nu nog een beetje inkomen." Maar met vrienden onder elkaar, zit dat wel goed. "Ja toch, je moet zelf de sfeer een beetje maken."

Ondanks lovende voorspellingen van menig voetbalfanaat in de Klinker, is Oranje nog niet van de volgende ronde verzekert. De avond eindigde met een 1-1 gelijkspel.