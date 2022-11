NH Nieuws vandaag tegenover gemeente Gooise Meren en vastgoedontwikkelaar bij de Raad van State

In een uiterste poging om duidelijkheid te krijgen over de geheime deal uit 2014 tussen de gemeente Gooise Meren en ontwikkelaar KNSF, verscheen NH Nieuws vandaag bij de Raad van State in Den Haag.

Dat leverde weinig duidelijkheid op, want veel vragen bleven onbeantwoord, in zittingszaal 1 van de Raad van State. Daar diende de zaak tussen NH Nieuws aan de ene kant en de gemeente Gooise Meren en vastgoedontwikkelaar KNSF aan de andere kant.

Kort terug in de tijd. Na jarenlang gesteggel over het gebied waar nu de nieuwe wijk De Krijgsman verrijst in Muiden, sluiten de gemeente Muiden (inmiddels Gooise Meren) en KNSF Vastgoed in 2014 een overeenkomst. Hiermee wordt de impasse, waarbij een schadeclaim van KNSF richting de gemeente van 370 miljoen op tafel lag, doorbroken.

NH Nieuws wil graag openheid over deze overeenkomst en dient in 2015 een WOB-verzoek in. Meerdere rechtszaken volgen, zowel bij de bestuursrechter als bij de Raad van State. De zaak van vandaag ging over het opheffen van de geheimhouding over belangrijke delen van de vaststellingsovereenkomst (VOK) uit 2014.

Geheime stukken

De advocaat van NH Nieuws pleitte vandaag voor openheid van zaken, omdat dat in het algemeen belang is van de inwoners van Muiden. Er is veel gemeenschapsgeld gemoeid met deze overeenkomst en Muiders hebben recht om te weten hoe dat is uitgegeven, aldus de advocaat.

De tegenpartij, de gemeente Gooise Meren en KNSF samen, gaven tijdens de zitting aan dat openheid van zaken niet gewenst is. Dit kan leiden tot maatschappelijke onrust, wat de voortgang van het project kan schaden.

"Hoe erg is het dat de maatschappij gaat meepraten? Het gaat om belastinggeld, dan moet de burger toch mogen weten," vraagt één van de leden van de Raad van State vervolgens. Volgens de gemeente en de vastgoedontwikkelaar lopen er nog verschillende conflicten tussen hen, via zogeheten arbitrage-zaken, en kan openheid van zaken de onderlinge verhoudingen nog verder op scherp zetten en daarmee de verdere realisatie van De Krijgsman verstoren. (Bij arbitrage wordt een conflict opgelost zonder dat er een rechter aan te pas komt. Deskundigen nemen een besluit over de zaak en documenten kunnen bij deze procedure geheim blijven.)

Uitspraak

Tijdens de zitting wordt - ondanks herhaaldelijk vragen - niet duidelijk waar de conflicten tussen de gemeente en vastgoedontwikkelaar KNSF precies over gaan.

De gevolgen voor de inwoners van Muiden van de ontwikkeling op het terrein van de oude kruitfabriek waren en zijn groot. Volkstuinen en de plaatselijke sportclub moesten wijken en het inwonertal van Muiden zal fors toenemen door de 1300 woningen die er komen.

Over zes weken doet de Raad van State uitspraak over de vraag of de gehele overeenkomst uit 2014 openbaar gemaakt moet worden.