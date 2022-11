Kledingwinkel Only in Den Helder tijdelijk dicht vanwege waterschade

Sinds dinsdag is dameskledingwinkel Only aan de Spoorstraat in Den Helder gesloten vanwege waterschade in het pand boven de winkel. De Only in Den Helder sluit niet permanent, maar het is nog niet bekend hoe lang de herstelwerkzaamheden gaan duren.

"We gaan niet weg uit Den Helder", schrijft een winkelmedewerker van Only Den Helder desgevraagd als antwoord op vragen via een chatbericht met NH Nieuws. Wie op Google zoekt op de winkel, vindt dat bij de openingstijden van de winkel 'permanent gesloten' staat, wat bij klanten veel vragen opleverde. De winkel laat weten dat dit niet het plan is.

Wanneer de winkel weer open kan is nog niet bekend. "We hebben verder nog geen informatie over de situatie", schrijft de medewerker. Only was telefonisch niet bereikbaar.