Ecuadoraanse Karina kijkt WK-wedstrijd in hol van de leeuw: "Ik had het voorspeld"

Een geel stipje in een overvolle zee van oranje. Zo voelde Karina Delgado uit Ecuador zich in de Hollandse kroeg waar zij de WK-wedstrijd Nederland - Ecuador keek. "Het is heel gezellig, maar wij zijn niet bang voor Oranje en de spelers zijn dat zeker ook niet." Ze kreeg gelijk. Haar moederland dwong Nederland tot gelijkspel.

Ze draagt het gele shirt van La Tricolore (bijnaam voor het nationale voetbalelftal) al de hele dag met trots, zelfs bij de fysio. "Drie landen zitten in mijn hart: Spanje, Nederland en Ecuador. Als ik moet kiezen, wie er wereldkampioen wordt? Dan kies ik voor Ecuador. Dat is toch mijn moederland."

Karina is geboren in het Zuid-Amerikaanse land dat precies op de evenaar ligt. Op jonge leeftijd is ze naar Spanje verhuisd, waar ze tijdens het uitgaan haar huidige Nederlandse man, Vincent Croes uit Haarlem, ontmoette.

Nederland kapotmaken

Lachend: "Het is niet zo dat Vincent en ik elkaar de afgelopen dagen aan het stangen zijn. Maar mijn broers, die nog in Spanje wonen, doen dat wel. Via de app hebben zij en Vincent contact gehad en mijn broers hebben al laten weten dat Ecuador Nederland wel even kapot zal maken."

Juichen

In Ecuador zal de wedstrijd net als in Nederland op de voet gevolgd worden. "Ze komen daar ook samen in kroegen of thuis om de wedstrijd te zien. Iedereen zal dan ook heel uitbundig zijn als ze winnen. Dat wordt een groot feest." Voor Karina was de 1-1 in ieder geval reden genoeg om breeduit te lagen in het hol van de leeuw.