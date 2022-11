De Peiling: ik erger mij aan Black Friday

50% korting, 1+1 gratis of alle producten in de winkel voor slechts 10 euro. Het kan je niet ontgaan zijn: het is vandaag Black Friday. Laat jij je gek maken door alle aanbiedingen, of verzet jij je tegen de hype?

Black Friday is een uit de Verenigde Staten overgewaaid fenomeen. Op deze dag zeggen winkeliers flinke kortingen op hun assortiment te geven. Een uitgelezen moment voor koopjesjagers om toe te slaan, zo vlak voor de feestdagen. Maar zijn al die dealtjes wel echt zo voordelig? Uit onderzoek van de consumentenbond is gebleken dat de kortingen die winkeliers geven tijdens Black Friday niet altijd hoger zijn dan de rest van het jaar. Voor veel mensen is dit een bron van irritatie. Ze vertrouwen de aanbiedingen niet en hebben het gevoel belazerd te worden.

Reclame

Om nog maar te zwijgen over de enorme hoeveelheid reclame die we over ons uitgestort krijgen. Op radio, op tv, in je mailbox: het aantal Black Friday-reclames lijkt hoger dan ooit. Je kunt geen winkelstraat inlopen of webshop bezoeken zonder blootgesteld te worden aan allerlei 'deals'. Is het voor jou ook een bron van ergernis, of ga je proberen een goede aanbieding te scoren?