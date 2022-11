Kabinet biedt op 19 december excuses aan voor het slavernijverleden

Acht leden van het kabinet zullen op 19 december excuses gaan maken voor het slavernijverleden. Dat gaan ze doen op acht verschillende plekken in de wereld: in Nederland, Suriname, Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint-Eustatius, Saba en Sint Maarten.

In 1863 werd de slavenhandel officieel afgeschaft in Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden. Al jaren is er discussie of het kabinet excuses aan zou moeten bieden voor dit verleden. Die kwamen er nooit. Begin november kondigde het kabinet aan dit toch te gaan doen. Daarbij wordt ook 200 miljoen euro vrijgemaakt voor een bewustwordingsfonds én er komt 27 miljoen euro vrij voor een museum over dit onderwerp.

Premier Mark Rutte gaat in Nederland spijt betuigen. Of dat in Amsterdam zal zijn, bij bijvoorbeeld het Slavernijmonument in het Oosterpark, is nog niet duidelijk.

Andere bewindslieden zijn die dag in Suriname en Caribisch Nederland om daar excuses te maken. Minister Franc Weerwind van Rechtsbescherming gaat bijvoorbeeld naar Suriname. Verder biedt staatssecretaris Eric van der Burg excuses aan op Aruba, minister Karien van Gennip op Bonaire, staatssecretaris Alexandra Van Huffelen op Curaçao, staatssecretaris Marnix van Rij op Sint-Eustatius, staatssecretaris Maarten Ooijen op Saba en minister Ernst Kuipers zal spijt betuigen op Sint-Maarten.