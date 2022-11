Muzikale middelvinger voor FIFA van band uit Heerhugowaard: "Bloed aan de paal!"

Het ís een WK-lied, maar dan íetsje anders dan we gewend zijn: een rapcoreband uit Heerhugowaard wil de oranje voetbalkijker een spiegel voorhouden met het nummer Maffifa. En ja wel, dat is een verwijzing naar de voetbalbond. "Ik moest de boosheid echt even kwijt."

Maaike Polder / NH Nieuws

In een oefenruimte op een industrieterrein in Heiloo klinken de eerste gitaren van Steenkoud door de speakers. "Bloed aan de paal is normaal", zingt Robert-Jan. Ongeveer een jaar geleden bedacht de Heerhugowaarder de titel en wat later de tekst voor het nummer. "Het lied gaat over de FIFA en hoe de voetbalbond maar één ding belangrijk vindt. Zoveel mogelijk geld verdienen. Massa is kassa voor de FIFA. En wij doen daaraan mee, wij kijken ernaar", aldus de leadzanger. Sinds het Wereldkampioenschap voetbal is Qatar is gestart, is FIFA onderdeel van gesprek: de zette bijvoorbeeld sancties op het dragen van de OneLove-band. Eerder werd al bekend dat er volgens media duizenden doden zijn gevallen bij het bouwen van de stadions. Sommige oranje-supporters voelen daarom WK-schaamte. 'Grappig maar serieus' Bassist Robby was meteen enthousiast toen hij de eerste zinnen van het lied Mafifa hoorde. "Ik heb de muziek geschreven. Het klinkt echt goed. Ik heb drie zoons en die zingen het mee. Ze begrijpen meteen waar het over gaat." Het nummer, zoals meer van het repetoire van de Heerhugowaardse band, bevat grammaticale knipoogjes. Gitarist Michel: "Het is ergens grappig, maar gaat wel over een heel serieus onderwerp." Tekst gaat verder onder de video.

Steenkoud oefent WK-lied - NH Nieuws

Maar, bij het opnemen en spelen van dit nummer zit een aantal mannen wel met een dubbel gevoel. "Ik hou zo van het spelletje voetbal. Ik moet ook mijn shot hebben en kijk de wedstrijden dus wel. Hypocriet? Ja, ik snap wel dat je dat zegt", aldus Robert-Jan. Hij speelde jarenlang bij HSV in zijn woonplaats. "Daar heb ik de rapper van onze band Camiel ook ontmoet. Mafifa is dan ook geen protestlied. Maar meer een middelvinger, een goede manier om via muziek wat te uiten en daar hopelijk gelijkgestemden mee te vinden."

Camiel: "We willen luisteraars - en misschien ook wel onszelf - een spiegel voorhouden. En wie weet kunnen we uiteindelijk wel wat teweeg brengen." Zoals wat dan? "Dat een wereldkampioenschap in Saudi-Arabië níét doorgaat", aldus Robert-Jan. "Want dat lijkt al vast te staan. Dat heeft de Fifa gewoon al bepaald. En dan zullen er weer veel doden vallen." Ben je benieuwd naar de hele tekst, vol met Cruijffiaanse verwijzingen én ook nog een 'rolletje' voor Louis van Gaal? Beluister hier het hele lied van Steenkoud. Er is ook merchandise te koop.

