Nieuwsblog: Museum Kennemerland opent deuren na verbouwing • Motie voor speeltuinschoonmaak aangenomen

Het jongste RIVM-onderzoek toont aan dat de uitstoot, die ongewenst is voor de gezondheid van buitenspelende kinderen, bij zuidwesten wind in Beverwijk neerdaalt.



Vanavond dienden wij een motie in om in navolging van Wijk aan Zee ook de speeltuinen in Beverwijk schoon te maken. pic.twitter.com/2Beo6i7NVR