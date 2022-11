21 oudere Noord-Hollanders in coronatijd bestolen van tienduizenden euro's

In juli en augustus 2021 kregen ouderen uit bijvoorbeeld Heerhugowaard, Schoorl, Bovenkarspel, Nieuw-Vennep, Spanbroek, IJmuiden en Tuitjenhorn een telefoontje van een bestaand banknummer. De mensen aan de andere kant van de lijn deden zich voor als helpdeskmedewerkers van die bank.

"Daarmee is het eerste vertrouwen gewonnen", beschrijft het Openbaar Ministerie de wijze waarop een volgens hen criminele organisatie te werk is gegaan. Later in het telefoongesprek bieden de oplichters hulp bij het oplossen van 'verdachte activiteiten' op hun bankrekening. "Ze spelen geraffineerd in op emotie, waarna de gedupeerden meestal zonder enige argwaan de door de zogenaamde bankmedewerker gevraagde vervolgstappen uitvoeren."

Vervolgens haalt een koerier de bankpas op, wordt er ingelogd om geld te kunnen overboeken en binnen een paar uur vinden pintransacties plaats, soms één minuut nadat de daglimiet is verhoogd.

Jonge Alkmaarders

Het onderzoek dat de politie startte, leidde uiteindelijk naar twee Alkmaarders van begin twintig. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe zij met de gestolen pinpassen geld opnemen: de cashers dus. Ook zegt het Openbaar Ministerie dat ze herkend zijn als de personen die kort daarvoor de bankpas bij de oudere slachtoffers ophaalden.