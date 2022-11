Purmerend maakt zich op voor ultieme Oranje vrijdagmiddagborrel

De Oranjekoorts begint langzaam maar zeker te komen. Vanmiddag om 17.00 uur neemt Oranje het op tegen Ecuador op het WK in Qatar. Weekend en een Oranjewedstrijd op het WK, dat zijn natuurlijk de ultieme ingrediënten voor een geweldige vrijdagmiddagborrel. De horeca op de Koemarkt in Purmerend kijkt er al naar uit.

Het is een beetje een gek gezicht. De Koemarkt is al volledig in de kerstsferen, maar kleurt hier en daar ook oranje vanwege het WK. Kerst en voetbal is natuurlijk geen alledaagse combinatie.

Vanmiddag speelt het Nederlands Elftal zijn tweede wedstrijd op het WK in Qatar. Dit maal gaan ze het opnemen tegen Ecuador. Barman Bryan van De Balustrade heeft goede hoop. "Ik verwacht wel dat we er met 4-1 overheen gaan walsen." En bij Brasa zijn er extra tv's opgehangen. "Speciaal voor het WK, zodat zo zoveel mogelijk mensen er naar kunnen kijken", vertelt bedrijfsleider Judith.

Eerste overwinning

Afgelopen maandag namen ze het op tegen Senegal. Dat eindigde in een moeizame overwinning, de eindstand werd 0-2. Als Nederland weer wint, belooft het in ieder geval groot feest te worden op de Koemarkt in Purmerend.