Als kleuter droeg Sjors de gereedschapskist, nu heeft hij een innovatieve klimaatmachine

Als kleuter droeg hij de gereedschapskist van zijn vader. Bijna 25 jaar later is Sjors Wagenaar (29) uit Hoogkarspel één van de gezichten achter een revolutionaire warmtepomp, die voor een flinke energiereductie bij agrarische bedrijven zorgt. Vorige week werd zijn systeem door de gemeente Medemblik uitgeroepen tot 'meest duurzame innovatie'. "Met deze klimaatmachine besparen we alleen dit jaar al een miljoen kuub gas."

Ontvochtigen is het primaire doel van het systeem, vertelt Sjors. "Planten die in een kas groeien, verdampen water. Dat water moet worden weggevoerd. Voorheen werd de kachel aangezet en gingen de ramen open. Met dit systeem wordt de vocht omgezet in warmte, dus blijft alle energie in de kas. Dit zorgt al voor een energiebesparing van 50 procent. Daarnaast heeft hij een koel - en verwarmingsfunctie toegevoegd, waardoor we de temperatuur op peil kunnen houden."

Tijdens zijn studie Energie & Procestechniek in Delft kwamen praktijk en theorie samen. En nu is er al enige tijd zijn bedrijf Wagenaar Refrigeration. Samen met de collega's van Green Simplicity bracht hij een nieuwe warmtepomp voor de agrarische sector op de markt. "Het is een klimaatsysteem, volledig elektrisch. Eén die het volledige klimaat in een kas kan regelen. Dus koelen, verwarmen én ontvochtigen. Zoiets was er nog niet."

want een onbekende bij het bollenbedrijf van bollenteler Niels Kreuk uit Andijk is Sjors Wagenaar allerminst. "De familie Wagenaar is hier al 25 jaar kind aan huis", zegt Kreuk, verwijzend naar het bedrijf van de vader van Sjors Wagenaar. Bij Wagenaar Koeltechniek, van vader Cor, ontwikkelde Sjors zijn liefde voor installatietechniek. "Eerst droeg ik alleen de gereedschapskist. Later ging ik er aan de slag als monteur."

In anderhalf jaar tijd zijn er al meer dan 30 units geplaatst bij bedrijven in de glastuinbouw, zoals bij bollenteler Niels Kreuk in Andijk. "Vooral in de regio West-Friesland. Dat zorgt ervoor dat we snel kunnen aanpassen en verbeteren, omdat je altijd dichtbij bent. Met die 30 apparaten besparen we alleen dit jaar al meer dan een miljoen kuub gas."

Ambitie

De ambitie spat er vanaf bij Sjors. "We zijn nu vooral actief in tulpenkassen, maar we breiden uit naar sla- en aardbeienkassen. Eén van de nieuwe markten is indoor growing en vertical farming. Het realiseren van nieuwe vormen van voedselproductie, met minimale energie-input. Deze klimaatmachine is daar perfect voor. Daarvoor lopen al aanvragen uit Portugal, Israël, Australië. Dat gaat echt de hele wereld over en hiervoor gaan we nu een strategie bedenken. Dus er speelt veel op de achtergrond."

Vorige week kreeg Sjors een bos bloemen overhandigd door Medemblik-wethouder Harry Nederpelt, toen zijn klimaatsysteem werd uitgeroepen tot 'meest duurzame innovatie'. "Heel leuk, een stukje lokale eer. We hebben een stuk verduurzaming in West-Friesland aangebracht en dat wordt blijkbaar gezien. Het is de kroon op ons werk van de afgelopen jaren."