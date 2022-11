De beste snackbar van Noord-Holland vind je in IJmuiden, eigenaren voelen zich gesteund

Remco en zoon Sem Natzijl mogen hun zaak vanaf nu 'Beste snackbar van Noord-Holland' noemen. Hun dagelijks vers gesneden friet, gastvrijheid en de ambiance gaven de doorslag om er met de winst vandoor te gaan. Remco denkt dat deze prijs zal bijdragen aan het voortbestaan van hun snackpaleis nu de kosten voor inkoop en energie alsmaar stijgen: "Het is zeker een steuntje in de rug."

Op het moment dat het ondernemersduo de verhuizing naar een groter, centraler pand in werking stelde, afgelopen zomer, hadden zij niet gedacht veel meer te moeten gaan betalen voor sommige producten. "Gemiddeld is alles met zo'n 35 procent gestegen", vertelt Remco.

Het product waar de prijs het meest drastisch van is gestegen, is de olie waar de frietjes in gebakken worden. "Een half jaar geleden betaalden we 17 euro voor een verpakking, nu is dat 32 euro. Dat is dus bijna een verdubbeling." Voor Remco is het geen optie om de olie langer te gebruiken nu de prijzen zo hoog zijn. "Ik wil daar geen concessies in doen.", vertelt de eigenaar.

Sem vertelt hoe het inkopen er nu uitziet. "Er is geen enkel product dat niet omhoog gegaan is. Alles is duurder geworden. Ik denk dat de inkoop wel het zwaarste is."

