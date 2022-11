Twee jaar cel voor dronken bestuurder die Purmerendse Roshita doodreed

De straf is veel lager dan de eis van vier jaar celstraf. De verdachte, Mick F., was op de bewuste avond met vrienden op een feestje in Purmerend. Hij dronk die avond meerdere glazen alcohol en bracht aan het eind van de avond vrienden naar huis. Ondanks de waarschuwing van een andere aanwezige op het feestje dat het niet verstandig is om met alcohol op te gaan rijden, is de verdachte toch met drie passagiers in de auto gestapt.

Nadat de eerste passagier was afgezet, reed Mick F. kort na middernacht met hoge snelheid in zuidelijke richting op de Burgemeester D. Kooimanweg in Purmerend. Die ligt binnen de bebouwde kom en daar geldt een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur. Op het kruisingsvlak bij de Flevostraat botste de personenauto op de fietsster die overstak.

Weggevlucht

Samen met hen gaat hij na het ongeluk er snel te voet vandoor. Hij laat de jonge vrouw, Roshita, voor dood achter. Het ambulancepersoneel probeert haar nog te reanimeren, maar dit is tevergeefs.

Enkele uren na het ongeluk meldt de toen 20-jarige Mick F. zich op het politiebureau en wordt aangehouden. Hij moest een blaastest doen, die als uitkomst P/A (pass/alarm) gaf. Omdat er inmiddels wat uren voorbij waren gegaan, werd besloten om het bloed van de man te onderzoeken. Hier kwam uit dat hij teveel alcohol in zijn bloed had: 0,38 milligram per milliliter bloed, terwijl een waarde van 0,2 is toegestaan voor een beginnend bestuurder.