Ambitieus Kreileroord wil groeien: 'Graag meer woningen, een buurtsuper en huisarts'

Kreileroord wil groeien: meer woningen en meer voorzieningen. Inwoners van het dorp hebben hun wensen kenbaar gemaakt bij de gemeente Hollands Kroon. Onder het mom van 'Denk Mee' vraagt de gemeente alle dorpskernen naar hun wensen voor de toekomst. Als het aan de dorpsraad ligt, wordt Kreileroord een tweede Wieringerwerf. "Maar we moeten wel reëel zijn. Het is meer een Sinterklaaslijstje. Je krijgt niet altijd alles."

Kreileroord is een afgelegen dorp, het bestaat 65 jaar er telt zo'n 650 inwoners. De laatste winkel is al jaren geleden uit het dorp verdwenen. Op dit moment is De Doorbraak, het multifunctionele centrum met school, dorpshuis en sportzaal, het kloppende hart van het dorp. Maar voor hoe lang, vraagt Jaring Dam, voorzitter van de dorpsraad zich af. "Het is allemaal liefdewerk-oud-papier. We zijn ontzettend afhankelijk van vrijwilligerswerk." Doorstroom Deze week verscheen het rapport van de gemeente met bevindingen en wensen uit het dorp. Veel zal afhangen van projectontwikkelaars en ondernemers die wat in Kreileroord zouden willen beginnen, schrijft de gemeente. Jaring Dam: "We zoeken vooral naar doorstroom voor ouderen, maar zolang zij geen alternatief hebben gaan ze niet of kunnen ze niet eens verhuizen. En de gemeente is met handen en voeten gebonden aan de provincie om woningen te mogen bouwen."

Een buurtsuper is ook een grote wens van de inwoners van Kreileroord, net als een huisarts en betere verbindingen met het openbaar vervoer. "Ook hier zijn we afhankelijk van vrijwilligers van de buurtbus. Als die er niet zijn, rijdt er ook geen bus. En een buurtsuper is niet rendabel voor 650 inwoners, ook niet met het dubbele", verzucht Dam. De gemeente zal zich in ieder geval inzetten voor het behoud van voldoende openbaar vervoer. Kleine dingen De dorpsraad hoopt vooral dat Kreileroord leefbaar kan blijven via de school en de buitenschoolse opvang. "Er moeten daarom ook betaalbare woningen komen voor jongeren. Alles valt of staat met woningbouw. We zijn nu vooral heel blij met wat we met het verenigingsleven kunnen bereiken in het dorp. Het zijn vooral de kleine dingen die het doen."

