Op jacht naar vrijwilligers: "Al is het een uurtje in de week"

Ze zijn misschien wel harder nodig dan ooit: vrijwilligers. Sinds 2016 ziet het CBS dat het aantal vrijwilligers steeds meer afneemt. Deels te wijten aan de coronacrisis. Maar nu alles weer volop draait en er geen lockdown in zicht is, zijn vrijwilligers meer dan welkom bij organisaties. Daarom organiseert het Vrijwilligerspunt West-Friesland vandaag een vrijwilligersmarkt in Medemblik om organisaties en geïnteresseerden bij elkaar te brengen.

De markt wordt voor de vierde keer gehouden. Eerdere edities waren in Hoorn en nu is het in Medemblik. "We merkten dat er ook interesse was om het buiten Hoorn te organiseren, dus zijn we nu in Medemblik neergestreken", vertelt Nancy Alders van het Vrijwilligerspunt.

Eén van de organisaties die vandaag op de markt staat is zorgboerderij Zorgboergondisch uit Wervershoof. Op deze boerderij komen zo'n dertig mensen met bijvoorbeeld autisme, dementie of verstandelijk- of lichamelijk beperking voor een dagje uit. De een is er één dag in de week en de ander zo'n vier dagen. "Ik vind het erg leuk", vertelt Manon Scholtens die de zorgboerderij runt. Naast Manon, zijn er een paar professionals in dienst en hebben ze ook een schil met vrijwilligers. "Om een spelletje te doen, of een rondje te lopen met onze cliënten." Maar ze zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers. "We zijn begonnen met wandelen en daar is meer enthousiasme voor, dus zoeken we vrijwilligers die mee willen lopen. Maar ze komen niet met bosjes."

"Dit jaar zijn er ook veel vrijwilligers nodig geweest voor de opvang van vluchtelingen in Oekraïne. En op dit moment zijn we ook op zoek naar vrijwilligers voor de crisisnoodopvang in Enkhuizen", vertelt Alders verder. Daarnaast is er volgens haar meer eenzaamheid onder ouderen en jongeren, die gezelligheid zoeken van een vrijwilliger of maatje.

"Het is net even dat extra stukje aandacht dat je dan kan geven"

Manon benadrukt dat het vrijwilligerswerk op de zorgboerderij geen dagtaak is. "Al is het een uurtje in de week. Daar kun je zoveel mensen extra blij mee maken." Want voor het personeel en cliënten maakt dat wel een groot verschil. "Het is net even dat extra stukje aandacht dat je dan kan geven."

"Ik vind het belangrijk als iemand een beetje positieve energie heeft", zegt Manon over de vrijwilliger die ze zoekt. "En het moet ons niet te veel energie kosten om iemand te begeleiden."

De Vrijwilligersmarkt is vandaag van 10.00 tot 13.00 uur in Centrum de Schoof in Wervershoof.